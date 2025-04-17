Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 173 од. автотехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1230 окупантів, 16 танків, 54 бронемашини, 65 артсистем, 88 БПЛА, 3 ППО, а також 173 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 937440 (+1230) осіб, танків ‒ 10654 (+16) од, бойових броньованих машин ‒ 22217 (+54) од, артилерійських систем – 26442 (+65) од, РСЗВ – 1366 (+2) од, засоби ППО ‒ 1135 (+3) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32925 (+88), крилаті ракети ‒ 3145 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 44642 (+170) од, спеціальна техніка ‒ 3807 (+3)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.