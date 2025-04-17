Інтерфакс-Україна
Події
00:14 17.04.2025

У Дніпрі загинула ще одна людина - ОВА

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У Дніпрі загинула ще одна жінка, кількість постраждалих вже нараховується 16 осіб, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Ще одна загибла у Дніпрі. Це жінка старшого віку. Співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних. Постраждалих на цю хвилину 16. Серед них троє дітей", - написав він у телеграмі.

За його словами, окрім 9-місячної дівчинки постраждали хлопці 6 та 11 років. Вони у задовільному стані.

До лікарень доставили п'ятьох людей, їм надають меддопомогу.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20943

Теги: #дніпро #постраждалі #бпла

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