00:14 17.04.2025
У Дніпрі загинула ще одна людина - ОВА
У Дніпрі загинула ще одна жінка, кількість постраждалих вже нараховується 16 осіб, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.
"Ще одна загибла у Дніпрі. Це жінка старшого віку. Співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних. Постраждалих на цю хвилину 16. Серед них троє дітей", - написав він у телеграмі.
За його словами, окрім 9-місячної дівчинки постраждали хлопці 6 та 11 років. Вони у задовільному стані.
До лікарень доставили п'ятьох людей, їм надають меддопомогу.
Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20943