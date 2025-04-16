Інтерфакс-Україна
Події
18:37 16.04.2025

Мінрозвитку підготувало зміни до правил перевезення домашніх тварин

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Мінрозвитку підготувало зміни до правил перевезення домашніх тварин

Міністерство розвитку громад та територій (Мінрозвитку) підготувало зміни до правил перевезення домашніх тварин у комерційному автомобільному транспорті (автобуси та таксі).

Зміни передбачені проектом постанови Кабінету міністрів "Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 та від 16 листопада 2011 р. № 1402", який розміщено в розділі документів для оприлюднення на сайті Мінрозвитку.

До домашніх тварин пропонується відносити собак, котів, тхорів (фреток), дрібних декоративних птахів, гризунів та кролів (крім гризунів та кролів, призначених для виробництва харчових продуктів), які утримуються для особистих некомерційних цілей, у тому числі для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні.

Документ запроваджує вимогу для господарів домашніх тварин мати при собі та пред’являти на вимогу водія комерційного автомобільного транспорту ветеринарний документ на тварину.

У салоні транспортного засобу дозволяється перевезення дрібних домашніх тварин, малих собак та котів (вагою до 10 кг), кімнатних декоративних птахів у спеціальних засобах для перевезення (клітка, контейнер, ящик, кошик, рюкзак, сумка або інша ємність з водонепроникним абсорбуючим дном). Перевезення має здійснюватися на руках у пасажира або під місцями для сидіння або на сусідньому сидінні за умови викупу сусіднього місця за вартістю проїзду дорослого пасажира і наявності абсорбуючих підстилок для захисту сидіння, ідеться в тексті документу.

Середніх собак (вагою від 10 до 20 кг) та великих собак (вагою від 20 до 45 кг) можна перевозити в салоні транспортного засобу за наявності намордника та повідка (ланцюжка або ремінної прив’язки) за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком поруч з місцем пасажира супровідника собаки, за вартістю проїзду дорослого пасажира. Розміщення собак з такими габаритами на місцях для сидіння забороняється. Супроводжуюча особа зобов'язана забезпечувати нагляд за собакою, з метою недопущення порушення спокою та безпеки пасажирів і персоналу перевізника.

Правилами розробленими Мінрозвитку дозволяється одночасно перевозити в салоні транспортного засобу не більше однієї (двох, у разі супроводження однією людиною) домашніх тварин.

Собак вагою понад 45 кг дозволяється перевозити тільки на спеціально обладнаному транспорті.

Перевезення собак-поводирів, що супроводжують осіб з інвалідністю здійснюється за наявності намордника та повідка (ланцюжка або ремінної прив’язки). Собака-поводир повинна знаходитись поруч з пасажиром, якого супроводжує, та утримуватись на короткому повідку.

Пасажир, який перевозить тварину повинен забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог і забезпечувати їх усунення. Також, він зобов'язаний постійно перебувати з твариною протягом поїздки і не залишати наодинці чи під наглядом сторонніх людей, сказано в тексті документу.

Окремо передбачено, що автомобільний перевізник має право визначати транспортні засоби, які будуть задіяні у перевезенні пасажирів із домашніми тваринами, з урахуванням конструктивних особливостей.

"Сьогодні питання перевезення домашніх тварин автомобільним транспортом залишається недостатньо врегульованим. Кожен перевізник по своєму визначає вимоги до такого перевезення. Через відсутність чітких вимог у загальнодержавних правилах та мінімальних стандартів часто відбувається порушення закону "Про захист тварин від жорстокого поводження", - ідеться в пояснювальній записці документа.

Зазначається, що оскільки перевізники або забороняють перевезення з тваринами або дозволяють лише перевезення дрібних тварин тварини перевозяться у неналежних умовах, у багажних відділеннях без води та їжі. Це змушує власників залишати своїх тварин, плануючи поїздку за кордон чи Україною, сказано в документі.

Теги: #домашні_тварини #перевезення

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