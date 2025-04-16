Інтерфакс-Україна
Події
16:18 16.04.2025

Рада ухвалить закон про профосвіту до 30 червня

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Рада ухвалить закон про профосвіту до 30 червня

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, освіти, науки та інновацій Сергій Бабак (фракція "Слуга народу") впевнений, що парламент ухвалить закон про професійну освіту до 30 червня.

"Цей законопроєкт стоїть в плані Ukraine Facility на другий квартал. Це означає, що він повинен бути прийнятий та набути чинності до кінця другого кварталу, до 30 червня… Я впевнений, що ми за два місяці зможемо доопрацювати законопроєкт", - сказав Бабак на брифінгу у середу після того, як народні депутати на пленарному засіданні підтримали у першому читанні законопроєкт №13107-д про професійну освіту.

За словами Бабака, законопроєкт містить норму про можливість викладання мовою національних меншин, якщо в закладах професійної освіти набирається група (мінімум з восьми осіб), яка виявляє бажання навчатися мовою національної меншини - однією з офіційних мов Європейського Союзу.

Бабак розповів, що закон дозволить випускникам профзакладів швидкий вихід на ринок праці.

"Для цього створюється мережа кваліфікаційних центрів, коли можна здобути освіту як формально в закладі професійної освіти, так і неформально - десь в іншому місці отримати практичні навички, після чого прийти у кваліфікаційний центр та продемонструвати свої вміння", - розповів Бабак.

Він також акцентував, що закон надасть більшу фінансову автономію закладам і вони зможуть розпоряджатися своїми коштами. За його словами, закон також вирішує оплату практики студентів та впроваджує систему зовнішнього контролю якості підготовки фахівців.

Теги: #закон #профосвіта

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