Інтерфакс-Україна
Події
16:04 16.04.2025

Рубіо та Віткофф відвідають Париж 16-18 квітня для обговорення завершення війни Росії проти України

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Рубіо та Віткофф відвідають Париж 16-18 квітня для обговорення завершення війни Росії проти України

Держсекретар США Марко Рубіо і спецпосланець президента США Стів Віткофф відвідають французьку столицю 16-18 квітня для обговорення з європейськими колегами шляхів завершення війни РФ проти України, повідомляє в середу Держдеп.

"Держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф будуть у Парижі 16-18 квітня для переговорів із європейськими колегами заради просування мети президента Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни та завершення кровопролиття", - йдеться в повідомленні Держдепу.

Зазначається, що вони також обговорять з європейськими партнерами шляхи просування спільних інтересів в регіоні.

Раніше в середу про поїздку Рубіо і Віткоффа в Париж повідомляло Politico з посиланням на джерела. За даними видання, Віткофф має зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном, а Рубіо - з главою французького МЗС Жан-Ноелем Барро.

Видання писало, що сторони обговорять ситуацію в Україні та в Ірані, а також торговельні відносини на тлі тарифної політики Трампа.

Теги: #рубіо #віткофф #париж

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