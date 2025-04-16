Рубіо та Віткофф відвідають Париж 16-18 квітня для обговорення завершення війни Росії проти України

Держсекретар США Марко Рубіо і спецпосланець президента США Стів Віткофф відвідають французьку столицю 16-18 квітня для обговорення з європейськими колегами шляхів завершення війни РФ проти України, повідомляє в середу Держдеп.

"Держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф будуть у Парижі 16-18 квітня для переговорів із європейськими колегами заради просування мети президента Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни та завершення кровопролиття", - йдеться в повідомленні Держдепу.

Зазначається, що вони також обговорять з європейськими партнерами шляхи просування спільних інтересів в регіоні.

Раніше в середу про поїздку Рубіо і Віткоффа в Париж повідомляло Politico з посиланням на джерела. За даними видання, Віткофф має зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном, а Рубіо - з главою французького МЗС Жан-Ноелем Барро.

Видання писало, що сторони обговорять ситуацію в Україні та в Ірані, а також торговельні відносини на тлі тарифної політики Трампа.