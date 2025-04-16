Працівник правоохоронного органу влаштував великий сховок із зброєю у середмісті Києва

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України (ДВБ НП) виявили в середмісті Києва великий сховок зі зброєю.

Як повідомляє пресслужба ДБР, в одному з гаражів у Деснянському району міста серед іншого зберігалось: понад 35 тис. патронів, 6 гранатометів, 6 БПЛА, 130 гранат, 90 ВОГів, автомати, снайперські гвинтівки, ударно-дистанційні запали, прилади для спостереження, пістолети, протипіхотні міни тощо.

"Власниками цього арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько", - повідомляють в ДБР.

Наразі слідчі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, а також мету її зберігання.

Власників арсеналу затримано, їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.