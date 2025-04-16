Радника міністра оборони США відсторонили з Пентагону через витік інформації – ЗМІ

Один з провідних радників міністра оборони США Піта Хегсета, Ден Колдуелл, був виведений з Пентагону у вівторок після того, як був ідентифікований під час розслідування витоків інформації в Міністерстві оборони, повідомив агентству Reuters американський чиновник.

Колдуелла було відправлено в адміністративну відпустку за "несанкціоноване розголошення", сказав чиновник на умовах анонімності, додавши, що розслідування триває.

Агенство додало, що хоч Колдвелл не так добре відомий, як інші високопосадовці Пентагону, він відіграв критично важливу роль як радник Хегсета. Його важливість була підкреслена в ланцюжку витоку текстів на Signal, оприлюдненому виданням The Atlantic минулого місяця. У ньому Хегсет назвав Колдуелла найкращою контактною особою для Ради національної безпеки під час підготовки до нанесення ударів по хуситах в Ємені.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/top-hegseth-advisor-dan-caldwell-put-leave-pentagon-leak-probe-2025-04-15/