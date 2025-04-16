Інтерфакс-Україна
Події
01:34 16.04.2025

Радника міністра оборони США відсторонили з Пентагону через витік інформації – ЗМІ

1 хв читати

Один з провідних радників міністра оборони США Піта Хегсета, Ден Колдуелл, був виведений з Пентагону у вівторок після того, як був ідентифікований під час розслідування витоків інформації в Міністерстві оборони, повідомив агентству Reuters американський чиновник.

Колдуелла було відправлено в адміністративну відпустку за "несанкціоноване розголошення", сказав чиновник на умовах анонімності, додавши, що розслідування триває.

Агенство додало, що хоч Колдвелл не так добре відомий, як інші високопосадовці Пентагону, він відіграв критично важливу роль як радник Хегсета. Його важливість була підкреслена в ланцюжку витоку текстів на Signal, оприлюдненому виданням The Atlantic минулого місяця. У ньому Хегсет назвав Колдуелла найкращою контактною особою для Ради національної безпеки під час підготовки до нанесення ударів по хуситах в Ємені.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/top-hegseth-advisor-dan-caldwell-put-leave-pentagon-leak-probe-2025-04-15/

Теги: #пентагон #сша #радник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:17 16.04.2025
The Verge: OpenAI працює над створенням конкурента соцмережі Х

The Verge: OpenAI працює над створенням конкурента соцмережі Х

20:51 15.04.2025
США відмінили ще 139 грантів на суму $214 млн – Рубіо

США відмінили ще 139 грантів на суму $214 млн – Рубіо

20:31 15.04.2025
Климпуш-Цинцадзе: Віткофф перебуває в полоні ілюзій, які йому нав’язує РФ

Климпуш-Цинцадзе: Віткофф перебуває в полоні ілюзій, які йому нав’язує РФ

19:50 15.04.2025
США зондують, на що можуть погодитися Україна та РФ - заступник голови фракції "Батьківщина"

США зондують, на що можуть погодитися Україна та РФ - заступник голови фракції "Батьківщина"

00:41 28.03.2025
Радник президента України закликав Путіна "задіяти мозок", щоб усвідомити шляхи до миру

Радник президента України закликав Путіна "задіяти мозок", щоб усвідомити шляхи до миру

20:18 22.03.2025
США намагаються розробити систему протиракетної оборони "Золотий купол" за ізраїльським зразком

США намагаються розробити систему протиракетної оборони "Золотий купол" за ізраїльським зразком

23:27 19.03.2025
Пентагон планує скоротити армійську командування, зокрема в Європі – ЗМІ

Пентагон планує скоротити армійську командування, зокрема в Європі – ЗМІ

11:39 04.03.2025
Пентагон продовжує кібероперації проти РФ, припинення військової допомоги Україні не підтверджується - ЗМІ

Пентагон продовжує кібероперації проти РФ, припинення військової допомоги Україні не підтверджується - ЗМІ

11:52 21.02.2025
Пентагон починає масові звільнення цивільних службовців

Пентагон починає масові звільнення цивільних службовців

17:31 02.01.2025
Глава МВС призначив Героя України Фінашина радником із ветеранської політики

Глава МВС призначив Героя України Фінашина радником із ветеранської політики

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив уряду опрацювати можливість зустрічі з іноземними партнерами у форматі "промисловий Рамштайн"

Обговорюється питання присутності контингенту в Чорному морі - Зеленський

Саме стабільність і передбачуваність підтримки України є правильним стимулом для Росії - Зеленський

Зеленський і Рютте обговорили безпеку України та Євроатлантичного регіону

Зеленський щодо заяви Віткоффа: для нас це червоні лінії - визнавати будь-які окуповані території російськими

ОСТАННЄ

МЗС Швеції: Це не дії країни, яка прагне миру

Гончаренко заявив, що не голосуватиме за продовження мобілізації та воєнного стану

ЄСПЛ розпочав процедуру щодо незаконного всиновлення росіянами українських дітей з окупованого Криму

Українським морським коридором експортовано близько 73 млн тонн зерна – Кулеба

Парламент Словаччини відмовився засуджувати РФ за атаки на Кривий Ріг та Суми – ЗМІ

Україна незабаром отримає нові системи ППО Patriot - Рютте

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 200 військовослужбовців - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 87 ворожих атак - Генштаб

Уряд втілює принцип "росія заплатить" та формує міжнародний компенсаційний механізм – Шмигаль

Київрада ухвалила рішення про безоплатне одноразове харчування для дітей захисників і захисниць, Героїв Небесної Сотні та учасників АТО/ООС у комунальних закладах освіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА