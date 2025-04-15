Інтерфакс-Україна
Події
22:21 15.04.2025

З початку доби Сили оборони відбили 87 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 87 бойових зіткненнь, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 76 авіаційних ударів, скинувши при цьому 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1234 дронів-камікадзе та здійснили майже п’ять тисяч обстрілів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Лиманському (14 атак), Курському (11 боїв, один з яких триває дотепер), та Покровському напрямку, де агресор здійснив 16 штурмових дій противника, ще шість боєзіткнень тривають.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/15CWnRszdn/

Теги: #війна #генштаб #атаки

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