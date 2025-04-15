Інтерфакс-Україна
Події
20:50 15.04.2025

Шлях України до НАТО незворотній і "нічого не змінилося", але членство не буде частиною мирної угоди — Рютте

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Шлях України до НАТО незворотній і "нічого не змінилося", але членство не буде частиною мирної угоди — Рютте

Шлях України до НАТО незворотній і "нічого не змінилося" з минулорічного рішення Вашінгтонського саміту, але членство не буде частиною мирної угоди, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Шлях України до НАТО незворотній. Таким був результат Вашингтонського саміту, і нічого не змінилося. Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми ніколи не обіцяли, що це буде частиною мирної угоди", - сказав Рютте в інтерв'ю, яке транслювалось у загальнонаціональному телемарафоні у вівторок.

"Звичайно, те над чим працює американський президент (…), це приведення України до міцного тривалого миру. Тобто не до Мінску-3, а до справжнього припинення вогню та мирної угоди. Але ніхто не обіцяв, що членство України в НАТО буде частиною мирної угоди. Проте коли йдеться про майбутнє, то рішення Вашингтонського саміту незмінне", - додав він.

На запитання журналістки, чи залишається членство України в НАТО на порядку денному, генеральний секретар Альянсу відповів: "Так, звичайно".

Теги: #рютте #нато

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