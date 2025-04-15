Інтерфакс-Україна
Події
18:13 15.04.2025

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо запровадження правила Болар

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Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо запровадження правила Болар

Верховна Рада на засіданні у вівторок підтримала у першому читанні законопроєкт № 13087, що запроваджує в українське законодавство правило Болар.

Законопроєкт, зокрема, дозволить виробникам генеричних ліків реєструвати генетики вже наступного дня після закінчення дії патенту на оригінальний лікарський засіб, що посилить конкуренцію між виробниками та знизить ціни на ліки для пацієнтів.

Як повідомлялося, запровадження правила Болар передбачено рішенням РНБО від 12 лютого. Правило Болар виступатиме з двох механізмів, які дозволять знизити ціни на медичні препарати. Ще одним механізмом мають стати зміни у патентному праві (законопроєкт № 9383).

У країнах ЄС правило Болар дозволяє виробникам розпочинати реєстрацію та виробництво ліків-генериків до закінчення дії патенту на оригінальний препарат.

В Україні на даний час фармкомпанії мають чекати закінчення строку патенту, а лише потім розпочинати реєстрацію та виробництво ліків, що затягує вихід генетика на ринок.

Теги: #законопроєкт #верховна_рада #правило_болар

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