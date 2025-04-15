Інтерфакс-Україна
Події
12:43 15.04.2025

Міноборони допустило до експлуатації безпілотні "бомбери"

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Міноборони допустило до експлуатації безпілотні "бомбери"
Фото: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA

Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва В-1.

"Безпілотники В-1 – це надлегкі "бомбери" створені для ураження скупчень живої сили, автомобільної та броньованої техніки, військових об’єктів на лінії бойового зіткнення та у тилу ворога", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони у вівторок.

Як зазначається, літальні апарати комплексу можуть нести на собі боєприпаси різних типів. Рух БПЛА забезпечує малошумний потужний двигун. Цей "бомбер" може перебувати в повітрі упродовж декількох годин.

Літальні апарати комплексу В-1 мають підвищену стійкість до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Особливістю комплексу є його можливість швидкого розгортання і згортання, що зменшує ризик для екіпажу під час виконання місій.

Теги: #зсу #міноборони #безпілотники

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