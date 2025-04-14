Інтерфакс-Україна
Події
15:50 14.04.2025

У Запорізькій області під час роботи у полі через атаку дрону загинув чоловік

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У Запорізькій області під час роботи у полі через атаку дрону загинув чоловік

У Запорізькій області внаслідок ворожої атаки з дрону загинув 63-річний чоловік під час роботи у полі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"63-річний чоловік загинув внаслідок вибуху ворожого дрону, росіяни продовжують смертельне полювання на цивільних", - написав Федоров у телеграмі у понеділок.

За його словами, під час атаки чоловік працював у полі неподалік села Новояковлівка Комишуваської громади. Людина загинула на місці.

Теги: #дрон #загиблий #запорізька_область

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