Інтерфакс-Україна
Події
15:44 14.04.2025

Російські окупанти атакували "Шахедом" одну з автостоянок в Сумах, постраждала одна людина – в.о. мера

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Окупанти атакували "Шахедом" одну з автостоянок в Сумах, повідомив в. о. міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.

"Сьогодні зафіксовано влучення БпЛА типу "Шахед" по одній із автостоянок міста. Станом на зараз інформації про загиблих немає. Одна людина постраждала, наразі вона перебуває в кареті швидкої допомоги", - написав він у телеграмі у понеділок.

Як повідомив Кобрар, усі відповідні служби працюють на місці події.

Теги: #бпла #суми

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