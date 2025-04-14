У Харкові ліквідовано масштабну пожежу, що спричинив ранковий удар ворожого БпЛА

У Харкові повністю ліквідовано пожежу у складській будівлі на території цивільного підприємства, яка спалахнула через удар російського БпЛА вранці у понеділок.

"На місці працювали 85 рятувальників і 19 одиниць техніки ДСНС, а також піротехнічний розрахунок, психологи ДСНС та пожежний потяг. Від комунальних служб міста були залучені 11 одиниць техніки", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Загальна площа пожежі склала 1600 кв.м.

Жертв і постраждалих немає.