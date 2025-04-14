Інтерфакс-Україна
Події
08:40 14.04.2025

Тарифи Трампа можуть порушити світовий економічний порядок, попереджають у Японії

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Тарифи Трампа можуть порушити світовий економічний порядок, попереджають у Японії

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив у понеділок, що тарифи президента США Дональда Трампа можуть порушити світовий економічний порядок, передає Reuters.

Разом з тим, він підкреслив, що Японія шукатиме спільні точки дотику зі США в тому, як їм співпрацювати з питань торгівлі та національної безпеки.

"Під час переговорів зі Сполученими Штатами нам необхідно розуміти, що стоїть за аргументами Трампа як з погляду логіки, так і емоційних елементів його поглядів. Я повністю усвідомлюю, що те, що сталося досі, може порушити світовий економічний порядок", - сказав він.

Також японський прем'єр заявив, уряд не думає зараз про випуск додаткового бюджету, але готовий діяти своєчасно, щоб пом'якшити економічний удар від тарифів США.

Зазначається, що ці зауваження пролунали перед початком двосторонніх торгових переговорів у четвер, які, як очікується, охоплюватимуть теми від тарифів та нетарифних бар'єрів до валютних курсів.

В останньому обміні думками щодо тарифних питань Трамп заявив у неділю, що він оголосить тарифну ставку на імпортні напівпровідники наступного тижня.

Міністр економіки Японії Ресей Аказава сказав, що будь-яке обговорення валютних курсів проводитиметься між міністром фінансів Японії Кацунобу Като та міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

"Обидві країни поділяють думку про те, що надмірна волатильність ринку матиме несприятливі наслідки для економіки", - сказав Като на парламентській сесії.

Як повідомлялося, 7 квітня Ісіба заявляв, що Токіо не піде на аналогічні заходи у відповідь у зв'язку з запровадженням митних тарифів США, які у випадку японської продукції становитимуть 24%.

 

 

 

 

Теги: #трамп #тарифи #япония

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