Інтерфакс-Україна
Події
16:22 13.04.2025

Келлог: Атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю перетинає будь-які межі пристойності

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Келлог: Атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю перетинає будь-які межі пристойності

Генерал Кіт Келлог, спецпредставник президента Трампа в Україні заявив, що атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах "перетинає будь-які межі пристойності".

"Сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю перетинає будь-які межі пристойності. Є десятки загиблих і поранених серед цивільного населення", - написав він у соціальній мережі Х у неділю.

"Як колишній воєначальник, я розумію, що таке цілеспрямовані удари, і що це неправильно. Саме тому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні", - наголосив Келлог.

Як повідомлялося, внаслідок російського ракетного удару станом на 15:35 загинуло 32 особи, постраждало 99 осіб, з них 11 дітей.

Теги: #ракетний_удар #келлог #суми

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