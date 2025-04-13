Окупанти з дрона обстріляли жительку Херсона, вона у важкому стані - ОВА

Окупанти з дрона обстріляли жительку Херсона, у важкому стані її доставлено до лікарні, повідомила обласна військова адміністрація.

"До лікарні у тяжкому стані доправили херсонку, котра потрапила під удар російського дрона у Дніпровському районі. Внаслідок вибуху потерпіла дістала множинні уламкові поранення ніг", -йдеться у повідомленні ОВА у телеграмі у неділю.

Раніше повідомлялося, що внаслідок артобстрілу Центрального району Херсона загибла місцева жителька, ще один чоловік зазнав поранень.