Інтерфакс-Україна
Події
15:56 13.04.2025

Окупанти з дрона обстріляли жительку Херсона, вона у важкому стані - ОВА

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Окупанти з дрона обстріляли жительку Херсона, у важкому стані її доставлено до лікарні, повідомила обласна військова адміністрація.

"До лікарні у тяжкому стані доправили херсонку, котра потрапила під удар російського дрона у Дніпровському районі. Внаслідок вибуху потерпіла дістала множинні уламкові поранення ніг", -йдеться у повідомленні ОВА у телеграмі у неділю.

Раніше повідомлялося, що внаслідок артобстрілу Центрального району Херсона загибла місцева жителька, ще один чоловік зазнав поранень.

Теги: #херсон #обстріл

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