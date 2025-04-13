Інтерфакс-Україна
Події
14:19 13.04.2025

Зеленський закликав до посилення тиску на Росію, щоб закінчити війну й гарантувати безпеку людям

1 хв читати
Зеленський закликав до посилення тиску на Росію, щоб закінчити війну й гарантувати безпеку людям
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13854

Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з ракетним ударом РФ по Сумах закликав до посилення тиску на Росію та збільшення підтримки України.

"Дуже важливо всім у світі не мовчати, не залишатись байдужими. Російські удари заслуговують тільки на засудження. Потрібен тиск на Росію, щоб закінчити війну й гарантувати безпеку людям. Без дійсно сильного тиску, без належної підтримки України Росія і надалі затягуватиме цю війну", - написав він у телеграмі.

Президент України зазначив, що вже другий місяць пішов, як Путін ігнорує пропозицію Америки щодо повного й безумовного припинення вогню. "На жаль, вони там, у Москві, впевнені, що можуть собі дозволити вбивати далі. Потрібно діяти, щоб змінити ситуацію", - упевнений Зеленський.

Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих. "Станом на зараз відомо вже про 31 загиблого в Сумах після удару російських балістичних ракет. Серед загиблих – двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким. Понад 80 людей поранені, зокрема десять дітей. Усім надається необхідна допомога".

Теги: #ракетний_удар #зеленський #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:24 13.04.2025
Міністр закордонних справ Чехії про ракетний удар в Сумах: Росія не прагне миру

Міністр закордонних справ Чехії про ракетний удар в Сумах: Росія не прагне миру

15:08 13.04.2025
В Сумах вже 32 загиблих – ДСНС

В Сумах вже 32 загиблих – ДСНС

15:02 13.04.2025
Президент Литви про удар по Сумах: Цивілізований світ повинен застосувати силу

Президент Литви про удар по Сумах: Цивілізований світ повинен застосувати силу

14:48 13.04.2025
Макрон: Сьогодні очевидно, що лише Росія вирішила продовжувати війну, потрібні рішучі заходи

Макрон: Сьогодні очевидно, що лише Росія вирішила продовжувати війну, потрібні рішучі заходи

14:39 13.04.2025
Буданов назвав підрозділи, відповідальні за злочинний удар по Сумах

Буданов назвав підрозділи, відповідальні за злочинний удар по Сумах

14:28 13.04.2025
Кошта про удар по Сумах: Відповідальні за ці напади мають бути притягнуті до відповідальності

Кошта про удар по Сумах: Відповідальні за ці напади мають бути притягнуті до відповідальності

13:56 13.04.2025
Кількість загиблих у Сумах зросла до 31 людини, серед них двоє дітей - ДСНС

Кількість загиблих у Сумах зросла до 31 людини, серед них двоє дітей - ДСНС

13:40 13.04.2025
ДСНС: Кількість загиблих у Сумах зросла до 24 людей, серед них – дитина

ДСНС: Кількість загиблих у Сумах зросла до 24 людей, серед них – дитина

13:26 13.04.2025
РФ застосувала ракету з касетними боєприпасами при ударі по Сумах - Єрмак

РФ застосувала ракету з касетними боєприпасами при ударі по Сумах - Єрмак

13:10 13.04.2025
РФ зруйнувала будівлі Сумського державного університету

РФ зруйнувала будівлі Сумського державного університету

ВАЖЛИВЕ

Кошта про удар по Сумах: Відповідальні за ці напади мають бути притягнуті до відповідальності

Кількість загиблих у Сумах зросла до 31 людини, серед них двоє дітей - ДСНС

ДСНС: Кількість загиблих у Сумах зросла до 24 людей, серед них – дитина

Кількість поранених в Сумах зросла до 83, серед них 7 дітей - МВС

Відомо про 21 загиблого та 34 поранених в Сумах, з них п'ятеро дітей - прокуратура

ОСТАННЄ

Переговори України та Росії щодо Чорного моря відбудуться 15—16 квітня в Анкарі - ЗМІ

В Херсоні внаслідок ворожого артобстрілу загинула місцева жителька

У Харкові ворожий БпЛА поцілив по дитячому садочку, інформації про постраждалих немає - Терехов

Окупанти вдарили "Молнією" по Харкову, наслідки уточнюються

У найближчі два дня в Україні вдень стає тепліше, проте вночі можливі заморозки, без опадів

З лютого 2022 р. загинули 234 працівники ОПК, 120 з них – на полі бою - Сметанін

Через ворожий обстріл Куп’янська загинули 2 мирних мешканки

Сибіга про Суми: Закликаємо партнерів надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посилити тиск на Москву

Кількість поранених в Сумах зросла до 83, серед них 7 дітей - МВС

Умєров про Суми: Україні потрібна додаткова протиповітряна оборона, негайно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА