Зеленський закликав до посилення тиску на Росію, щоб закінчити війну й гарантувати безпеку людям

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Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з ракетним ударом РФ по Сумах закликав до посилення тиску на Росію та збільшення підтримки України.

"Дуже важливо всім у світі не мовчати, не залишатись байдужими. Російські удари заслуговують тільки на засудження. Потрібен тиск на Росію, щоб закінчити війну й гарантувати безпеку людям. Без дійсно сильного тиску, без належної підтримки України Росія і надалі затягуватиме цю війну", - написав він у телеграмі.

Президент України зазначив, що вже другий місяць пішов, як Путін ігнорує пропозицію Америки щодо повного й безумовного припинення вогню. "На жаль, вони там, у Москві, впевнені, що можуть собі дозволити вбивати далі. Потрібно діяти, щоб змінити ситуацію", - упевнений Зеленський.

Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих. "Станом на зараз відомо вже про 31 загиблого в Сумах після удару російських балістичних ракет. Серед загиблих – двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким. Понад 80 людей поранені, зокрема десять дітей. Усім надається необхідна допомога".