Інтерфакс-Україна
Події
11:42 13.04.2025

По Сумах завдано удар двома балістичними ракетами - ОВА

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Окупанти завдали удар по центру Сум двома балістичними ракетами, пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, є загиблі та поранені, повідомили в обласній військовій адміністрації (ОВА).

"Черговий кривавий злочин росіян проти мирного населення Сумщини. Сьогодні зранку ворог вдарив двома балістичними ракетами по центру Сум. На жаль, постраждали люди. Наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ОВА.

Розгортається штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Теги: #загиблі #ракетний_удар #суми

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