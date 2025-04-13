По Сумах завдано удар двома балістичними ракетами - ОВА

Окупанти завдали удар по центру Сум двома балістичними ракетами, пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, є загиблі та поранені, повідомили в обласній військовій адміністрації (ОВА).

"Черговий кривавий злочин росіян проти мирного населення Сумщини. Сьогодні зранку ворог вдарив двома балістичними ракетами по центру Сум. На жаль, постраждали люди. Наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ОВА.

Розгортається штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.