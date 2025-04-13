Позиція Віткоффа на переговорах з Путіним викликала занепокоєння у США і серед союзників

Позиція Віткоффа на переговорах у Москві і запрошення ним Дмитрієва викликали тривогу в Білому домі і Держдепартаменті США, повідомляє Reuters, посилаючись на джерела, обізнані з ситуацією.

Стів Віткофф, спеціальний посланник США, який веде переговори з Москвою, зустрівся з президентом Дональдом Трампом у Білому домі і повідомив, що найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні - це підтримати стратегію, яка надасть Росії право власності на чотири східні області України, які вона намагалася незаконно анексувати в 2022 році, повідомили Reuters два американських чиновники і п'ять осіб, знайомих з ситуацією.

Порушуючи звичайні процедури безпеки, Віткофф запросив Кирила Дмитрієва, російського посланника, який перебуває під санкціями США після вторгнення Росії, до своєї особистої резиденції на вечерю перед зустріччю в Білому домі.

За словами двох людей, знайомих із ситуацією, це викликало тривогу в Білому домі та Державному департаменті. Офіційні особи США уникають приймати вдома офіційних осіб з Росії, які мають розвідувальні можливості.

"Під час зустрічі з Трампом генерал Кейт Келлог, уповноважений президента США в справах України, виступив проти Віткоффа, заявивши, що Україна, хоча й готова обговорити деякі умови щодо спірної землі, ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися повною власністю територій Росії, повідомили два джерела", - пише Reuters.

За даними агентства офіційні особи адміністрації Трампа дедалі більше сперечаються щодо того, як вийти з глухого кута війни між Україною та Росією, причому Віткофф і Келлог, який виступає за більш пряму підтримку України, не погоджуються щодо оптимального подальшого курсу.

"Віткофф, давній друг Трампа, який допоміг забезпечити ключові дипломатичні перемоги президента, заручився певною підтримкою скептиків Республіканської партії щодо України, але його пропозиції викликали обурення серед інших республіканців, які вважають, що адміністрація занадто різко повернулася до Москви", - пише Reuters.

Деякі республіканці на Капітолійському пагорбі були настільки стурбовані очевидною проросійською позицією Віткоффа в інтерв’ю Карлсону, що подзвонили раднику з національної безпеки Майку Волтцу та держсекретарю Марко Рубіо, щоб поскаржитися, повідомила Reuters особа, обізнана про ці дзвінки. Коментарі Віткоффа шокували багатьох чиновників національної безпеки США - риторика спеціального посланника віддзеркалювала риторику російських чиновників.

"Віткофф повинен піти, а Рубіо повинен зайняти його місце", — йдеться в листі від 26 березня від Еріка Левіна, головного донора Республіканської партії. Лист, надісланий групі донорів від Республіканської партії, з яким ознайомився Reuters.

У союзників США відсутність прогресу в досягненні мирної угоди створює відчуття, що США не мають чіткого плану припинення війни в Україні.

"Двоє європейських чиновників, які нещодавно мали контакти з адміністрацією, заявили, що на переговорну групу чинився тиск задля швидких результатів, що їх стурбувало, оскільки США можуть не лише прийняти кроки, які здатні підірвати позицію України, але й архітектуру безпеки Європи", - пише Reuters.

Двоє високопоставлених західних дипломатів, які підтримують зв’язок з адміністрацією, заявили агентству, що вважають, що Вашингтону бракує "чіткого плану", як рухатися вперед і що робити, якщо Росія продовжуватиме зволікати.