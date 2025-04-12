Омбудсмен привітав єврейську спільноту України зі святом Песах

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у суботу привітав єврейську спільноту України та світу зі святом Песах.

"Вітаю єврейську спільноту України та світу зі святом Песах! Ці дні є символом перемоги свободи та гідності над поневоленням — основоположними цінностями для багатьох народів. Бажаю кожному, хто сьогодні святкує, миру і процвітання. Нехай за святковим столом панують радість, єдність і вдячність за життя!" - написав омбудсмен у телеграм-каналі.