Інтерфакс-Україна
Події
10:11 12.04.2025

Омбудсмен привітав єврейську спільноту України зі святом Песах

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у суботу привітав єврейську спільноту України та світу зі святом Песах.

"Вітаю єврейську спільноту України та світу зі святом Песах! Ці дні є символом перемоги свободи та гідності над поневоленням — основоположними цінностями для багатьох народів. Бажаю кожному, хто сьогодні святкує, миру і процвітання. Нехай за святковим столом панують радість, єдність і вдячність за життя!" - написав омбудсмен у телеграм-каналі.

Теги: #лубінець #песах

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