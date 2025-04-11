Інтерфакс-Україна
Події
22:31 11.04.2025

Андрій Єрмак провів розмову з радниками Президентів Франції та Прем'єр-міністра Великої Британії

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, перебуваючи у Кривому Розі, провів відеорозмову з дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном та радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, повідомляється на сайті голови держави у п’ятницю.

Основними темами обговорення стали ситуація на полі бою та подальша робота в межах коаліції охочих. Окремо йшлося про реалізацію домовленостей лідерів країн, досягнутих під час нещодавньої зустрічі в Парижі.

Андрій Єрмак також повідомив, що Президент Володимир Зеленський сьогодні вшанував пам’ять загиблих від терористичного удару Російської Федерації. За словами Єрмака, цей російський обстріл чітко демонструє справжню позицію держави-агресорки.

Сторони погодилися, що жодне припинення вогню не може бути ефективним без належного механізму моніторингу. Тому, за словами Єрмака, необхідно продовжити роботу над дієвими форматами режиму припинення вогню та забезпечення моніторингу за його дотриманням.

Джерело: https://president.gov.ua/news/andrij-yermak-proviv-rozmovu-z-radnikami-prezidenta-franciyi-97205

Теги: #єрмак #британія #франція

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