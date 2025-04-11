Інтерфакс-Україна

Події

20:18 11.04.2025

З окупованої території вдалося врятувати ще двох українських підлітків – Bring Kids Back UA

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З окупованої території вдалося врятувати ще двох українських підлітків – Bring Kids Back UA

Ще двоє підлітків були врятовані з окупації та російської території в рамках президентської ініціативи Bring Kids Back UA та завдяки зусиллям команди Української мережі прав дитини.

Як повідомляє Bring Kids Back UA в соцмережі Х, мова йде про 17-річну дівчину і 18-річного хлопця.

"Рідне місто 17-річної Оксани було окуповане російською армією ще у 2014 році. У дитинстві її разом із матір’ю примусово вивезли до Росії, де вона зазнавала постійних принижень за своє українське походження. У школі вона не тільки зазнавала знущань, але й неодноразово піддавалася фізичним нападам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попри щоденний тиск і насильство, Оксана не припинила намагань повернутися в Україну. Вона робила кілька спроб самостійно повернутися, і під час останньої вона чотири дні не харчувалася.

Згодом Оксана звернулася по допомогу до Української мережі прав дитини. Команда розробила безпечний маршрут і допомогла їй зібрати всі необхідні документи. Сьогодні вона повернулася в Україну і планує вступати до університету.

"18-річний Андрій разом із мамою та сестрою проживав на тимчасово окупованій території. Поряд із постійним психологічним тиском, він також зіткнувся з реальною загрозою примусового призову до російської армії. Російські солдати стежили за його будинком і слідкували за ним. Страх бути змушеним воювати проти власної країни став його найбільшою турботою та спонукою до втечі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Андрій кілька разів намагався втекти, але безуспішно. Його сестра, яка раніше встигла покинути окуповану територію, порадила йому звернутися до Української мережі захисту прав дитини. Цього разу зусилля вдалися: команда проклала безпечний маршрут і допомогла йому перетнути кордон. Зараз Андрій у безпеці на підконтрольній Україні території, возз’єднався зі своєю сестрою.

"Діти та молодь – майбутнє України, і ми ніколи не припинимо боротися за наше майбутнє. Назви змінено з міркувань безпеки", - наголосили представники ініціативи.

Українська мережа прав дитини (UCRN) у партнерстві з SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V реалізує проект підтримки та повернення депортованих дітей та молоді "Шлях додому: новий маршрут".

 

Теги: #тот #діти #евакуація

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