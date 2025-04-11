Інтерфакс-Україна

Події

16:28 11.04.2025

У Кремлі підтвердили зустріч Віткоффа з Путіним, на якій будуть обговорювати війну в Україні – ЗМІ

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Кремль підтвердив зустріч Віткоффа з Володимиром Путіним, на якій вони обговорюватимуть війну в Україні, повідомляє BBC.

За інформацією мовника, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що візит Віткоффа – це можливість донести "позицію Росії" до Трампа, але додав, що він не буде "доленосним" і що не варто очікувати значних проривів.

Як повідомлялось, за інформацією росЗМІ Віткофф зустрівся у Санкт-Петербурзі з Кирилом Дмитрієвим, зустріч відбулася в готелі "Гранд-Європа".

Теги: #путін #віткофф

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