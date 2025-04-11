Через негоду знеструмлені кілька десятків населених пунктів у кількох областях

Станом на ранок 11 квітня через складні погодні умови у вигляді снігових опадів, налипання мокрого снігу та поривів вітру в Україні залишалися знеструмленими кілька десятків населених пунктів у кількох областях.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів. Але робота ускладнюється тим, що негода триває", - повідомило НЕК "Укренерго" у п'ятницю.

Як зазначив системний оператор, споживання електроенергії на цьому тижні продовжує триматися на високому рівні. Зокрема, у п'ятницю станом на 9:30 воно було таким же, як в цей час попереднього дня – у четвер. Причина — утримання холодної погоди на всій території України, а також висока хмарність в окремих регіонах, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

В четвер 10 квітня добовий максимум споживання, зафіксований вранці, був на 3,1% вищим, ніж максимум попереднього дня – середи, 9 квітня.

"Будь ласка, споживайте сьогодні електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 8:00 до 21:00", – звернулося в черговий раз "Укренерго" до споживачів.