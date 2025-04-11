Інтерфакс-Україна

Події

08:42 11.04.2025

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 5 людей та одна загинула

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Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 5 людей та одна загинула
Фото: Фб Прокудіна

Російські війська у четвер обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждало п'ятеро людей та одна загинула, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Інженерне, Зеленівка, Придніпровське, Токарівка, Микільське, Комишани, Приозерне, Білозерка, Велетенське, Незламне, Станіслав, Широка Балка, Берислав, Новоберислав, Шляхове, Миколаївка, Монастирське, Новоолександрівка, Гаврилівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Милове, Качкарівка, Костирка, Українка, Червоний Маяк, Новорайськ, Бургунка, Петропавлівка, Вірівка, Веселе та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 -  дістали поранення.

За його словами, також російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3  багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гараж та приватний автомобіль.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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