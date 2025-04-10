Держдеп офіційно підтвердив відставку посла США в Україні Брінк

Державний департамент США офіційно підтвердив відставку посла США в Україні Бріджит Брінк, вона "відмовляється від своєї ролі", заявила речниця Держдепу Таммі Брюс під час пресбрифінгу у четвер.

"Вона була послом там протягом трьох років – це тривалий час у зоні бойових дій – і, відверто кажучи, війна триває вже занадто довго. Справжнє питання полягає в тому, чи готові росіяни та українці зробити те, що необхідно, щоб закінчити цю війну"", - сказала вона.

Джерела: https://www.youtube.com/live/pQ93bUL2yi8?si=beG8DK0RcARz56MX