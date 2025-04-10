Зарівна: Ми не можемо обмінювати депортованих дітей на території чи атомні станції

Ми не можемо обмінювати депортованих в РФ дітей на території чи атомні станції, а наразі в Україну вже повернулося 1269 дітей, заявила радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

"Для України питання повернення депортованих дітей – надважливий гуманітарний пріоритет. Діти не повинні ставати предметом торгу. Простими словами, ми не можемо обмінювати викрадених дітей на території чи атомні станції", – цитує її слова пресслужба президента.

За її словами, наразі Україна повернула додому 1269 дітей. Цього вдалося досягти завдяки посередництву третіх країн і тісній співпраці держави з неурядовими організаціями, що здійснюють рятувальні місії, додала вона.

Як зазначається, Україна не раз порушувала тему викрадених дітей на найвищому міжнародному рівні, зокрема під час контактів зі США. "Завдяки послідовній позиції держави це питання, а також питання звільнення військових і цивільних полонених увійшли до офіційного переговорного треку. Серед іншого вони враховані у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США й результатах за підсумками експертних переговорів між Україною та Сполученими Штатами в Саудівській Аравії", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, щодо необхідності реінтеграції та реабілітації дітей після повернення, зокрема психологічної.

"Жодна повернута дитина, навіть якщо вона не має батьків, не потрапляє в інституційну установу, а відразу повертається до своїх рідних чи влаштовується в сімейні форми виховання", – наголосила Дарія Зарівна.