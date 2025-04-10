На торецькому та покровському напрямках зросла активність ворога

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про 85 бойових зіткнень від початку доби станом на 16:00 четверга на всіх напрямках фронту, тоді як минулої доби на цей самий час відбулося лише 54 боєзітктення.

Майже половина атак ворога прийшлися на торецький та покровський напрямки у Донецькій області. "На торецькому напрямку ворог 16 разів намагався просунутися в районах населених пунктів Дружба та Торецьк. Наразі тривають три бойові зіткнення. На покровському напрямку ворог 27 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності… Наші захисники відбили 22 ворожі атаки", - йдеться у зведенні.

У середу станом на 16:00 повідомлялося про шість і 12 боєзіткнень на торецькому та покровському напрямках відповідно, таким чином можна констатувати збільшення на них активності ворога.

Також окупанти активізувались на куп'янському напрямку в Харківській області (чотири боєзіткнення у четвер, одне у середу), краматорському у Донецькій (три боєзіткнення в четвер, у середу не було) та придніпровському у Херсонській (два боєзіткнення в четвер, у середу не було). На решті напрямків зміни менш суттєві.