Інтерфакс-Україна

Події

08:07 10.04.2025

Упродовж доби зафіксовано 149 бойових зіткнень - Генштаб

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Упродовж доби зафіксовано 149 бойових зіткнень - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга. 

" Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 94 авіаудари, зокрема скинув 162 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 6300 обстрілів, з них 96 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2868 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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