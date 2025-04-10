Упродовж доби зафіксовано 149 бойових зіткнень - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга.

" Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 94 авіаудари, зокрема скинув 162 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 6300 обстрілів, з них 96 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2868 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб