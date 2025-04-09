З початку доби Сили оборони відбили 111 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 111 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

"Російські загарбники завдали 62 авіаційних удари, застосувавши 105 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1068 дронів-камікадзе та здійснили майже 5000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 26 штурмових та наступальних дій, при цьому три боєзіткнення станом на 22.00 тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22909