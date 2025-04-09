Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 232 військовослужбовці - Генштаб

Окупанти втратили 232 військовослужбовці і 30 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

" Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 232 окупанти, 128 з них — безповоротно. Також знищено один танк, шість бойових машин піхоти, одну БРМ, дев’ять автомобілів, чотири мотоцикли, два термінали супутникового зв’язку, дві гармати, також пошкоджено одну гармату, два мотоцикли та одну бойову машину піхоти окупантів.", - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22909