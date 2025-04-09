Інтерфакс-Україна

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21:34 09.04.2025

Зеленський: Питання гарантій безпеки – питання не тільки контингенту, я би хотів, щоб долучилися не лише країни НАТО

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Зеленський: Питання гарантій безпеки – питання не тільки контингенту, я би хотів, щоб долучилися не лише країни НАТО

Питання гарантій безпеки це питання не лише контингенту, президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб долучилися не лише країни НАТО.

"Питання в гарантіях безпеки – це питання не тільки контингенту. Наприклад, я би хотів, щоб долучилися країни не тільки НАТО. Я б назвав країну, з якою у нас є гарантії безпеки, і ми відкриті з ними у відносинах. Наприклад, Японія. І у нас дуже хороші відносини. Якщо ми говоримо про гарантії безпеки, я б хотів, щоб вони доєднались", - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами.

За його словами, це не означає, що все залежить лише від зброї, також є фінансування армії, безпека енергетики і тому гарантії безпеки будуть ширші.

"Питання не в тому, що в НАТО, або не в НАТО. Питання в тому, хто з нами партнер. Так вийшло, що в більшості наші партнери – країни НАТО. А є країни нейтральні. І я думаю, що ми з ними будемо працювати нейтрально", - додав президент.

 

 

 

 

 

 

Теги: #контингент #безпека #зеленський

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