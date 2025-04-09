Інтерфакс-Україна

Події

17:38 09.04.2025

Окупанти атакували с/г підприємство та дитячий майданчик на Чернігівщині, без постраждалих

1 хв читати

Російські окупаційні війська обстріляли з безпілотників село в Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині, зафіксовано руйнування на сільгосппідприємстві, є влучання у дитячий майданчик, люди не постраждали, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні росіяни безпілотниками обстріляли село в Новгород-Сіверському районі. Один безпілотник атакував сільськогосподарське підприємство - є руйнування. Інший безпілотник влучив просто по дитячому майданчику. На щастя, люди не постраждали", - написав він у телеграмі у середу.

Теги: #чернігівська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:58 08.04.2025
Росія обстріляла два відділення "Укрпошти", зруйнувавши одне з них

Росія обстріляла два відділення "Укрпошти", зруйнувавши одне з них

09:09 06.04.2025
Єрмак про атаку РФ: Росія показово не хоче припиняти вогонь та миру

Єрмак про атаку РФ: Росія показово не хоче припиняти вогонь та миру

08:11 06.04.2025
У Куп’янську через ворожий авіаудар двоє постраждалих

У Куп’янську через ворожий авіаудар двоє постраждалих

00:01 06.04.2025
Внаслідок обстрілу Миколаєва двоє людей дістали поранення

Внаслідок обстрілу Миколаєва двоє людей дістали поранення

23:30 04.04.2025
Посол США прокоментувала наслідок ракетного обстрілу по Кривому Рогу

Посол США прокоментувала наслідок ракетного обстрілу по Кривому Рогу

20:42 04.04.2025
Тривають аварійно-рятувальні роботи на місті влучання балістичної ракети у Кривому Розі – ДСНС

Тривають аварійно-рятувальні роботи на місті влучання балістичної ракети у Кривому Розі – ДСНС

20:14 04.04.2025
У Кривому Розі 14 загиблих внаслідок ракетного удару, з них 5 дітей

У Кривому Розі 14 загиблих внаслідок ракетного удару, з них 5 дітей

13:10 04.04.2025
Вокзал Семенівки у Чернігівській області потрапив під обстріл

Вокзал Семенівки у Чернігівській області потрапив під обстріл

15:02 03.04.2025
Зеленський обговорив з керівниками територіальних громад Чернігівщини підтримку підприємців

Зеленський обговорив з керівниками територіальних громад Чернігівщини підтримку підприємців

14:22 03.04.2025
УЧХ допомагав постраждалим від ракетного удару РФ по Кривому Рогу

УЧХ допомагав постраждалим від ракетного удару РФ по Кривому Рогу

ВАЖЛИВЕ

Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з ЄС - Шмигаль

Шмигаль після Ради асоціації: Підтвердили спільну відданість євроінтеграції, глибшій інтеграції до Єдиного ринку та безпекового простору ЄС

Екскерівник ДФС Насіров з лави суду за власною ініціативою мобілізувався до ЗСУ – САП

Погіршення погодних умов очікується в західних областях, на Житомирщині і Вінниччині

До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК - Міноборони

ОСТАННЄ

Україна очікує продовження угоди з ЄС про вантажні перевезення автотранспортом до кінця 2025 р. - Шмигаль

Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з ЄС - Шмигаль

Шмигаль після Ради асоціації: Підтвердили спільну відданість євроінтеграції, глибшій інтеграції до Єдиного ринку та безпекового простору ЄС

Міністри оборони Франції та Великої Британії проведуть у четвер засідання Коаліції охочих

Польща підписала контракт на виробництво тротилу для США на понад $300 млн

Екскерівник ДФС Насіров з лави суду за власною ініціативою мобілізувався до ЗСУ – САП

225 ОШП показав, як бронетехніка ЗСУ проривається у Бєлгородську область РФ

Погіршення погодних умов очікується в західних областях, на Житомирщині і Вінниччині

ВАКС стягнув з родини харківського поліцейського на користь держави необґрунтовані активи на 7,8 млн грн

Парк евакуаційних бронеавтомобілів поповнив "Джура-ЕВАК"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА