Окупанти атакували с/г підприємство та дитячий майданчик на Чернігівщині, без постраждалих

Російські окупаційні війська обстріляли з безпілотників село в Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині, зафіксовано руйнування на сільгосппідприємстві, є влучання у дитячий майданчик, люди не постраждали, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні росіяни безпілотниками обстріляли село в Новгород-Сіверському районі. Один безпілотник атакував сільськогосподарське підприємство - є руйнування. Інший безпілотник влучив просто по дитячому майданчику. На щастя, люди не постраждали", - написав він у телеграмі у середу.