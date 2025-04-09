Інтерфакс-Україна

Події

13:43 09.04.2025

Київська влада підтримала петицію про виплату допомоги від міста військовим, які долучилися до війська до 1 грудня 2023р

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Київська влада підтримала петицію про виплату допомоги від міста військовим, які долучилися до війська до 1 грудня 2023р

Київська влада підтримала петицію із закликом виплатити одноразову допомогу від міста воїнам, які стали на захист України в період з 24 лютого 2022 року по 1 грудня 2023 року.

"Зважаючи на актуальність порушеного питання в електронній петиції №13400 "Виплата одноразової матеріальної допомоги воїнам, які стали на захист України в період з 24.02.2022 по 1.12.2023" та послідовну політику Київської міської влади, спрямовану на ефективний розвиток єдиної ветеранської політики у столиці, виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюватимуться заходи відповідно до розділу VI Положення та в межах чинного законодавства", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Також у міській владі нагадали, що на сьогодні діє порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам України, які були призвані до сил безпеки й оборони на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу в період з 1 грудня 2023 року та перебувають (перебували) на військовому обліку в районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки міста Києва.

Як повідомлялося, 18 березня петиція на сайті Київської міської ради із закликом виплатити одноразову допомогу від міста воїнам, які стали на захист України в період з 24 лютого 2022 року по 1 грудня 2023 року, набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Теги: #петиція

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