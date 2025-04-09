Інтерфакс-Україна

Події

13:35 09.04.2025

СБУ та Нацполіція затримали ще 13 підпалювачів, в тому числі іноземних, які на замовлення ворога нищили об’єкти Укрзалізниці та авто ЗСУ

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СБУ та Нацполіція затримали ще 13 підпалювачів, в тому числі іноземних, які на замовлення ворога нищили об’єкти Укрзалізниці та авто ЗСУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще 13 поплічників ФСБ РФ, які вчиняли підпали енергооб’єктів Укрзалізниці та авто Сил оборони. Серед затриманих – іноземні диверсанти, які прибули з європейської країни.

В телеграм-каналі в середу СБУ повідомляє, що на Вінниччині затримано "двох іноземних диверсантів ФСБ, які для вчинення підпалів прибули до нашої держави із сусідньої європейської країни".

За матеріалами справи, зловмисники виконували завдання російського куратора на знищення релейних шаф залізничного перегону поблизу Вінниці.

В СБУ наголошують, що одного з фігурантів затримали під час намагання використати легкозаймисту суміш для підпалу енергооб’єкта, іншого - коли той прямував до місця запланованої диверсії.

Також, за інформацією української спецслужби, в Одесі викрито чотирьох підпалювачів, які у складі двох груп порізно знищили 7 релейних шаф сигнальних установок.

"Одна із затриманих – 34-річна одеситка, яка залучила до підривної діяльності свого 16-річного сина. Ще двоє – 16-річні ліцеїсти, які після вчинення підпалів на залізниці виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП) для організації теракту біля адмінбудівлі місцевого ТЦК", - уточнюють в СБУ.

Правоохоронці викрили юнаків на етапі спорядження вибухівки і тим самим запобігли підриву поблизу військового об’єкта.

Крім того, як зазначають у відомстві, в Запоріжжі затримано місцевого безробітного, який спалив позашляховик Сил оборони, а потім намагався знищити електропідстанцію на залізничній лінії південного регіону.

"У Дарницькому районі Києва затримано ще двох фігурантів. Ними виявилися 18-річні наркозалежні, які за вказівкою куратора з фсб підпалили релейну шафу столичної залізниці", - інформують в СБУ.

Ще чотирьом підпалювачам із Київщини, яких СБУ затримала декілька тижнів тому, додатково повідомлено про нову підозру. Їхні дії докваліфіковано як диверсія, вчинена у складі організованої злочинної групи в умовах воєнного стану.

За всіма викритими фактами під час обшуків у фігурантів виявлено мобільні телефони та одяг із доказами злочинів.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за чч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб та організованою групою в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Одеській, Запорізькій та Вінницькій областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, Київської міської, Одеської і Вінницької обласних прокуратур.

Теги: #нацполіція #сбу

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