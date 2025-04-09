Інтерфакс-Україна

Події

11:03 09.04.2025

Урядова команда прибула в Брюссель для участі у засіданні Ради асоціації Україна-ЄС - Шмигаль

1 хв читати
Урядова команда прибула в Брюссель для участі у засіданні Ради асоціації Україна-ЄС - Шмигаль

Українська урядова команда прибула в Брюссель (Бельгія) для участі у 10-му засіданні Ради асоціації Україна-Європейський Союз, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Урядовою командою прибули в Брюссель, щоб взяти участь у 10-му засіданні Ради асоціації Україна-ЄС. Проведемо також низку важливих зустрічей із керівництвом Європейського Союзу", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Також він розповів, що у межах візиту заплановане підписання документів, які стануть черговим кроком до поглиблення співпраці та інтеграції України в європейське співтовариство.

Теги: #україна_єс #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:20 08.04.2025
Відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини "Велика Паладь – Нодьгодош"

Відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини "Велика Паладь – Нодьгодош"

14:49 08.04.2025
Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ - Шмигаль

Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ - Шмигаль

12:59 08.04.2025
Кабмін скасував ще 204 інструменти регулювання в різних сферах - Шмигаль

Кабмін скасував ще 204 інструменти регулювання в різних сферах - Шмигаль

11:36 08.04.2025
Міносвіти опрацьовує можливість збільшення питомої ваги окладу у загальній сумі зарплати педпрацівників - Шмигаль

Міносвіти опрацьовує можливість збільшення питомої ваги окладу у загальній сумі зарплати педпрацівників - Шмигаль

09:21 07.04.2025
За I кв.-2025 на місця спрямовано 39 млрд грн трансфертів з держбюджету - Шмигаль

За I кв.-2025 на місця спрямовано 39 млрд грн трансфертів з держбюджету - Шмигаль

13:19 04.04.2025
Кабмін вдвічі збільшив суми грантів по програмі "єРобота" для прифронтових регіонів - Шмигаль

Кабмін вдвічі збільшив суми грантів по програмі "єРобота" для прифронтових регіонів - Шмигаль

13:15 04.04.2025
Від початку повномасштабного вторгнення ми змогли повернути до безпечного використання понад 35 тис. кв. км територій - Шмигаль

Від початку повномасштабного вторгнення ми змогли повернути до безпечного використання понад 35 тис. кв. км територій - Шмигаль

15:54 03.04.2025
Шмигаль обговорив із делегацією МВФ подальшу співпрацю та підготовку до наступної місії Фонду

Шмигаль обговорив із делегацією МВФ подальшу співпрацю та підготовку до наступної місії Фонду

16:55 02.04.2025
Україна отримає $432 млн від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури - Шмигаль

Україна отримає $432 млн від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури - Шмигаль

12:44 02.04.2025
Шмигаль: Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 р. становить майже $10 млрд

Шмигаль: Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 р. становить майже $10 млрд

ВАЖЛИВЕ

Кабмін виділив 113 млн грн на консультаційні послуги при підготовці угоди про копалини, і доручив невідкладно залучити консультантів

ПС ЗСУ: збито 32 ворожі БПЛА, 8 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

70% ТЦК пішли воювати на фронт у 2024-2025р

У Харкові через атаку ворожих БпЛА є постраждалий

Зеленський разом з прем’єром Бельгії та представниками бельгійських оборонних компаній оглянули українські дрони

ОСТАННЄ

В МЗС КНР перевіряють інформацію про потрапляння своїх громадян в полон в Україні

Освітній омбудсмен надала пропозиції до законопроектів щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв

Заступника міністра освіти Вітренка звинувачують у наявності плагіату в наукових статтях і дисертації

Сирський: новий наступ росіян на Сумщину і Харківщину фактично вже розпочався

Кабмін уточнив вимоги до звітів про платежі видобувних компаній державі

Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через ворожу атаку БпЛА по Дніпру та Харкову

Кондратюк закликала Верховного комісара ОБСЄ приділити увагу практиці зміни ідентичності українських дітей з боку РФ

Наркозалежна жінка та її співмешканець на замовлення РФ готували теракти проти місцевих депутатів на Хмельниччині - СБУ

В Азовському морі фіксують масовий мор риби і крабів – ЦПД

Кабмін виділив 113 млн грн на консультаційні послуги при підготовці угоди про копалини, і доручив невідкладно залучити консультантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА