Урядова команда прибула в Брюссель для участі у засіданні Ради асоціації Україна-ЄС - Шмигаль

Українська урядова команда прибула в Брюссель (Бельгія) для участі у 10-му засіданні Ради асоціації Україна-Європейський Союз, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Урядовою командою прибули в Брюссель, щоб взяти участь у 10-му засіданні Ради асоціації Україна-ЄС. Проведемо також низку важливих зустрічей із керівництвом Європейського Союзу", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Також він розповів, що у межах візиту заплановане підписання документів, які стануть черговим кроком до поглиблення співпраці та інтеграції України в європейське співтовариство.