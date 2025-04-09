Інтерфакс-Україна

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10:06 09.04.2025

В "Мрії" для учнів запровадять валюту "мрійки" за навчальні досягнення, які можна обмінювати на бонуси - Міносвіти

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В "Мрії" для учнів запровадять валюту "мрійки" за навчальні досягнення, які можна обмінювати на бонуси - Міносвіти

В освітній платформі "Мрія" для учнів запровадять внутрішню валюту "мрійки" за навчальні досягнення, які можна обмінювати на бонуси, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Учителі в Мрії вже автоматизували календарно-тематичне планування, створення розкладу, ведення журналу та виставлення тимчасових оцінок "олівчиком". Вони можуть прикріплювати до уроків нотатки й файли, ділитися коментарями без прив’язки до балів і спілкуватися з учнями та батьками в захищених чатах. Мрія дає змогу комплексно вести освітній процес в єдиному цифровому середовищі — без потреби паралельно використовувати паперові записи чи інші цифрові продукти", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що учні мають у смартфоні "Мрія ID", розклад, домашні завдання, персоналізовану бібліотеку контенту та динаміку результатів, а батьки в єдиному місці бачать ключові досягнення дитини.

Крім того, у міністерстві анонсували нові функції платформи "Мрія", зокрема, вчителі незабаром генеруватимуть тести в "Мрії" в кілька кліків завдяки штучному інтелекту, отримуватимуть виконані домашні завдання від дітей, створюватимуть міжкласні групи тощо.

"Для дітей у "Мрії" передбачили внутрішню валюту за навчальні досягнення — "мрійки", які можна обмінювати на бонуси — квитки в кіно, майстер-класи, VR-квести", - розповіли у відомстві.

Серед іншого, батьки та діти з нового навчального року зможуть вибирати гуртки за інтересами поруч із домом чи школою, а адміністрації бачитимуть результати роботи вчителів у кілька кліків без переходів у журнали.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.

8 квітня віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що продовж 2025 року до освітньої платформи "Мрія" підключать щонайменше 2 тис. шкіл. Також він анонсував, що влітку 2025 року почнеться тестування інтеграції дошкільної освіти в платформу "Мрія".

Теги: #платформа_мрія #міносвіти

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