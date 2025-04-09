Інтерфакс-Україна

Події

09:07 09.04.2025

Акції Apple впали на 23% за чотири сесії, Microsoft знову стала найдорожчою компанією світу

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Акції Apple впали на 23% за чотири сесії, Microsoft знову стала найдорожчою компанією світу

Американський ІТ-гігант Microsoft Corp. знову став найдорожчою компанією світу після того, як акції Apple Inc. впали на 23% за останні чотири сесії.

На закриття торгів у вівторок ринкова вартість Microsoft становила $2,64 трлн, Apple - $2,59 трлн.

За оцінками аналітиків, Apple найсильніше за інші компанії постраждає від запровадження високих мит на імпорт товарів з КНР, оскільки значна частина продукції Apple виробляється в Китаї. Експерти UBS вважають, що ціни на iPhone 16 Pro Max у США можуть у результаті підскочити на $350.

Водночас Microsoft перебуває серед "компаній, які, на нашу думку, краще захищені" від невизначеності, спричиненої митами, вважають аналітики Jefferies.

Теги: #apple #акції #microsoft_corp

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