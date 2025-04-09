Внаслідок атаки РФ у Дніпрі постраждали 15 осіб

У Дніпрі через нічну атаку російських безпілотників постраждали 15 осіб та сталося декілька пожеж, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Внаслідок атаки у Дніпрі постраждали 15 осіб. Усім надали необхідну медичну допомогу. Сталися декілька пожеж. Пошкоджені 15 приватних будинків, 4 багатоповерхових, майже два десятка автівок, підприємства, інфраструктура, адмінбудівля й газопровід. Гучно було і в Апостолівській громаді Криворізького району. Пошкоджене підприємство. Ввечері та вранці окупанти били по Нікопольщині безпілотниками. Цілили по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджений спортивний обʼєкт. На щастя, ніхто не постраждав", - написав Лукашук в телеграм-каналі вранці у середу.

Він додав, що в інших громадах області ніч минула без обстрілів.