Інтерфакс-Україна

Події

07:39 09.04.2025

Внаслідок атаки РФ у Дніпрі постраждали 15 осіб

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Внаслідок атаки РФ у Дніпрі постраждали 15 осіб

У Дніпрі через нічну атаку російських безпілотників постраждали 15 осіб та сталося декілька пожеж, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Внаслідок атаки у Дніпрі постраждали 15 осіб. Усім надали необхідну медичну допомогу. Сталися декілька пожеж. Пошкоджені 15 приватних будинків, 4 багатоповерхових, майже два десятка автівок, підприємства, інфраструктура, адмінбудівля й газопровід. Гучно було і в Апостолівській громаді Криворізького району. Пошкоджене підприємство. Ввечері та вранці окупанти били по Нікопольщині безпілотниками. Цілили по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджений спортивний обʼєкт. На щастя, ніхто не постраждав", - написав Лукашук в телеграм-каналі вранці у середу.

Він додав, що в інших громадах області ніч минула без обстрілів.

 

 

Теги: #дніпро #обстріли

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