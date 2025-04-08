Інтерфакс-Україна

Події

18:48 08.04.2025

Україна і Молдова домовляються відновити паромну переправу між Ямполем і Косеуцем, щоб оминати Придністров`я

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Україна і Молдова розглядають можливість відновлення паромної переправи між містом Ямпіль та селом Косеуць для організації експортної логістики з центральної України до країн Центральної та Південно-східної Європи, обминаючи тимчасово окуповане Придністров’я, повідомив голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

"З української сторони є підтримка інвесторів, готових вкладати кошти у відновлення переправи", - написав він у Facebook за результатами зустрічі міжпарламентської групи дружби України та Молдови.

Крім того, українська сторона запропонувала замінити два окремі фітосанітарні пункти пропуску на один спільний, щоб пришвидшити перетин кордону з обох сторін.

"Наші пропозиції стосуються також прискорення процесу погодження нових категорій продукції та спрощення процедур для українських експортерів", - наголосив Гайду.

На зустрічі оговорювалася проблеми торговельних бар'єрів на деякі українські агротовари, затягування у роботі служби безпечності харчових продуктів Молдови ANSA, невідповідності частина норм у молдовському законодавстві чинним європейським регламентам, а також наявність деяких неконкурентних умов для українських агровиробників.

"Домовились регулярно проводити діалог на рівні компетентних відомств і прискорити адаптацію норм законодавства, що сприятиме взаємному розвитку і створенню рівних умов для співпраці. Прагнемо, щоб українська агропродукція була на рівних умовах із іншими постачальниками, без дискримінаційних бар’єрів", - підкреслив голова парламентського комітету.

Сторони також приділили увагу медичній галузі, обговорили перспективу створення україно-молдовського кардіоцентру та відкриття спільного медичного коледжу

 

Теги: #паром #молдова

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