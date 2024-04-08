Унаслідок катастрофи порома в Мозамбіку загинуло понад 90 осіб

Понад 90 людей загинули внаслідок аварії порома біля північного узбережжя Мозамбіку, повідомляє BBC із посиланням на місцеву владу.

Як ідеться в повідомленні, Влада провінції Нампула повідомила, що зі 130 осіб, які перебували на борту, врятовано п'ятьох осіб. Вони рятувалися від спалаху холери, сказав державний секретар Нампули Хайме Нето. Серед загиблих багато дітей, додав він.

"Через те, що човен був переповнений і не пристосований для перевезення пасажирів, він у підсумку затонув", - сказав пан Нето.

На неперевіреному відео, опублікованому в соціальних мережах, нібито видно десятки тіл, що лежать на березі. Судно, найімовірніше, прямувало з Лунги на острів Мозамбік, розташований біля узбережжя Нампули. Провінція Нампула була однією з найпостраждаліших від спалаху холери, яка з січня минулого року охопила кілька країн на півдні Африки. За даними Unicef, нинішній спалах - найгірший за останні 25 років. З жовтня 2023 року в Мозамбіку зареєстровано 13 700 підтверджених випадків захворювання і 30 смертей.

Ісламістське повстання в сусідній провінції Кабо-Делгадо забрало життя щонайменше 4 000 людей і призвело до переміщення майже мільйона людей відтоді, як воно почалося понад шість років тому.

Протягом майже 400 років острів Мозамбік був столицею португальської Східної Африки, коли регіон перебував під колоніальним пануванням. Острів входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй колоніальній архітектурі та багатій історії як торгового пункту.