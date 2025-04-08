Міністр оборони Естонії у Києві запропонував план використання естонського ОПК на користь України

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Делегація Міністерства оборони України обговорила пріоритети у безпековій допомозі та можливості естонського оборонно-промислового комплексу (ОПК) з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром, який прибув до Києва з робочим візитом, повідомляється на сайті українського оборонного відомства у вівторок.

Певкур запропонував план використання спроможностей естонського ОПК на користь України та ознайомив з можливостями виробництва. "Естонія продовжить допомагати та підтримувати Україну – у нашому бюджеті виділено більше 0,25% ВВП для цього. Працюємо над забезпеченням України усім необхідним для досягнення справедливого та тривалого миру", – заявив він.

Крім того, Естонія продовжить забезпечення українських військових боєприпасами та цього року надасть по EUR5 млн ІТ-коаліції та на підготовку українських військовослужбовців, йдеться в повідомленні.

Участь в переговорах взяли заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко, а також заступник міністра Валерій Чуркін.

Сторони також домовилися посилити роботу з постачання Україні безпілотників. Естонія входить до переліку країн, які є учасниками Коаліції дронів, та має власні виробничі потужності.

"Формат співпраці з Естонією доводить свою ефективність, адже дає можливість обрати необхідні спроможності для забезпечення Сил оборони України. Це зразок, на який Україна орієнтується у взаємодії з іншими нашими союзниками. Ми вже передали опрацьований список пріоритетів естонській стороні", – сказав Боєв.