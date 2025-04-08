Інтерфакс-Україна

Події

14:09 08.04.2025

Тимчасовий захист для українців у країнах ЄС має тривати до настання стійкого миру - Чернишов

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Тимчасовий захист для українців у країнах ЄС має тривати до настання стійкого миру - Чернишов

Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов вважає, що тимчасовий захист для українських громадян у країнах Європейського Союзу має тривати до настання стійкого миру.

"Міністерство національної єдності України уважно стежить за ситуацією щодо правового статусу українських біженців у Європі. Чудово розумію занепокоєння наших громадян стосовно можливих змін… Під час моїх візитів у країни найбільшого перебування українців активно співпрацюю з урядами європейських держав та Європейською комісією, щоб забезпечити стабільність для наших громадян за кордоном", - написав Чернишов в мережі Facebook.

Він нагадав, що Рада Європейського Союзу продовжила дію директиви про тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року, а також зазначив, що говорити про зміну статусу для українців за кордоном можна лише тоді, коли настане довготривалий і стійкий мир.

"Наші міжнародні партнери абсолютно чітко це розуміють. Згідно з інформацією, опублікованою в ЗМІ, деякі країни ЄС розглядають можливість адаптації своїх політик щодо українських біженців у разі змін ситуації в Україні. Ми уважно відстежуємо ці процеси та беремо активну участь у міжнародних консультаціях, щоб відстоювати інтереси українців", - додав віцепрем'єр.

 

Теги: #чернишов #єс

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