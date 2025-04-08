Інтерфакс-Україна

Події

13:33 08.04.2025

Зеленський і прем'єр Бельгії вшанували пам'ять українських воїнів

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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер прийняли участь у мемроіальній церемонії, присвяченій вшануванню пам'яті загиблих українських військовослужбовців.

"Сьогодні разом із премʼєр-міністром Бельгії Бартом де Вевером вшанували памʼять наших захисників і захисниць. Воїнів, завдяки яким Україна жива, вільна та продовжує боротися.Памʼятаємо подвиг кожного та кожної, хто захистив Україну ціною власного життя. Вічна шана і вдячність героям", - написав Зеленський в телеграм-каналі у вівторок.

Теги: #память #зеленський

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