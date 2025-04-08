Більше чверті українських регіональних медіа працюють без зарплат - дослідження

26% українських регіональних медіа працюють без заробітних плат, йдеться у дослідженні Національної спілки журналістів України, яке реалізоване на запит Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

"Національна спілка журналістів України (НСЖУ) завершила масштабне дослідження "Від екстрених заходів до стратегічних рішень", яке виявило критичний стан регіональних медіа та їхню вразливість до змін у міжнародній фінансовій підтримці. Згідно з результатами, 26% редакцій працюють без оплати праці, тримаючись лише на ентузіазмі журналістів, а більшість має обмежений запас фінансової міцності", - йдеться у повідомленні міністерства.

Згідно дослідження, лише 18,1% опитаних редакцій регіональних медіа вказують, що зможуть працювати більше півроку без зовнішньої фінансової допомоги; 41% опитаних оцінюють свій запас фінансової міцності лише на рівні півроку; 24,1% редакцій розраховують протриматися лише до трьох місяців; 16,9% медіа мають запас міцності лише на один місяць.

Відзначається, що понад 77% місцевих медіа функціонує з досить обмеженими місячними бюджетами – до 100 тис. грн.

"Цей рівень фінансування часто лише покриває базові потреби: мінімальні зарплати працівникам, оплату друку та розповсюдження видань, комунальні платежі, і не залишає можливостей для розвитку та покращення якості контенту", - додали в Мінкультури.

Дослідження також виявило, що третина опитаних регіональних медіа (33,3% або 27 медіа) отримували підтримку від USAID станом на січень 2025 року, тоді як дві третини (66,7%) такої підтримки не мали.

В той же час, для медіа, які отримували підтримку USAID, її припинення мало серйозні наслідки: частина редакцій залишилась із значними боргами перед друкарнями (у деяких випадках до 95 тис. грн); невиплачені зарплати працівникам за січень-лютий 2025 року; борги перед виконавцями за вже виконані роботи; значні власні витрати, які мали бути відшкодовані (одна редакція згадує 580 тис. грн).

"Особливо вразливими виявились прифронтові медіа, для яких грантова підтримка часто була єдиним стабільним джерелом доходу через відсутність реклами та неможливість здійснення передплати в умовах бойових дій. Показово, що на момент проведення дослідження лише 15% регіональних редакцій мали актуальну грантову підтримку, що демонструє критичну залежність сектору від міжнародного фінансування в цілому", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, зазначається, що 46,8% редакцій змушені зменшувати заробітні плати працівникам, понад 40% редакцій планують скорочення штату, 36,4% медіа зменшують обсяги матеріалів, 35,1% відмовляються від запланованих проєктів та ініціатив, 16,9% медіа зменшили періодичність виходу газет (з щотижневих до щомісячних).