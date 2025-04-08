Викрито телеграм-групи з кібершантажу школярів у чотирьох областях України - прокуратура

Правоохоронці припинили діяльність груп, які розповсюджували інформацію принизливого характеру про учнів навчальних закладів на території чотирьох областей, повідомила Житомирська обласна прокуратура.

"Слідством встановлено, що зловмисники, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок коштів інших осіб, здебільшого неповнолітніх, у багатоплатформовому месенджері "Telegram" створили групи "ЖИТОМИР Зеркало", "ВИННИЦА Зеркало", "РОВНО Зеркало" та "ОДЕССА Зеркало". Розміщували інформацію принизливого характеру, а саме: фото-, відео- матеріали з нецензурними дописами, які не відповідали дійсності", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Фігуранти відправляли "жертві" перелік цін про надання послуг за видалення подібного роду постів.

"Видалення відбувалось лише після надходження грошових коштів на картки "зловмисників" із надсиланням скріншоту про оплату. На безоплатній основі видалення подібного роду постів не відбувалось", - зазначається у повідомленні.

Загальна кількість підписників зазначених груп склала близько 10 тис. осіб.

Проведеними слідчими діями встановлено особу організатора діяльності вказаних груп, якій повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України. У разі визнання винною у вчиненні вищевказаного злочину, особі загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі діяльність груп із багатотисячною аудиторією учасників припинено.