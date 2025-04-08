Американські авіакомпанії Republic Airways і Mesa Air оголосили про злиття

Американські регіональні авіакомпанії Republic Airways і Mesa Air оголосили про злиття шляхом обміну акціями.

Закриття угоди заплановано на третій квартал - початок четвертого кварталу 2025 року. Її фінансові умови не розкриваються.

Об'єднана компанія називатиметься Republic Airways. Її акції торгуватимуться під тикером "RJET".

Акціонерам Republic належатиме 88% акцій об'єднаної компанії, акціонерам Mesa - 8-12% залежно від виконання низки умов.

Виручка об'єднаної компанії очікується на рівні $1,9 млрд на рік.

Mesa обслуговує рейси United Airlines Holdings, а до цього співпрацювала з American Airlines Group.

Republic здійснює перельоти для American, United і Delta Air Lines. Її головний виконавчий директор Брайан Бедфорд висунутий на посаду адміністратора Федерального управління цивільної авіації (Federal Aviation Administration, FAA) США.

Великі американські авіакомпанії останнім часом витісняють регіональні, бо вважають за краще використовувати власні, більші літаки або повітряні судна "дочок", пише The Wall Street Journal.

Акції Mesa підскочили в ціні на 32,8% під час торгів у понеділок.