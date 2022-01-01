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19:15 01.01.2022

Чотири українські авіакомпанії отримали компенсації за повернення громадян додому навесні 2020 року

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Чотири українські авіакомпанії отримали компенсації за повернення громадян додому навесні 2020 року

Авіакомпанії SkyUp, "Азур Ейр Україна", "Роза вітрів" та "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) отримали від держави понад 60,7 млн грн компенсації за повернення громадян на батьківщину навесні 2020 року, повідомило Міністерство інфраструктури України на своїй Facebook-сторінці у п'ятницю.

"Українським авіаперевізникам відшкодовано понад 60,7 млн грн за виконання нерегулярних міжнародних авіарейсів навесні 2020 року. Особливістю цих рейсів було те, що вони вилітали з України без пасажирів – тобто без комерційного завантаження. Основним завданням тоді було максимально оперативно повернути українських громадян додому в умовах, коли країни в усьому світі запроваджували жорсткий локдаун. Я дуже вдячний українським авіакомпаніям за те, що вони змогли максимально швидко відповісти на глобальні виклики", - сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, у таких критичних ситуаціях держава не має необхідної гнучкості для швидкого схвалення рішень, щоб відповідати на подібні загрози.

"Це один із яскравих прикладів того, чому Україні у сучасному світі потрібен державний авіаперевізник Ukraine National Airlines", - додав він.

 

 

 

Теги: #авіакомпанії #компенсація
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