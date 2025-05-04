Інтерфакс-Україна
Події
15:21 04.05.2025

Авіакомпанії призупиняють рейси в аеропорт Тель-Авіва після ракетного удару

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Авіакомпанії призупиняють рейси в аеропорт Тель-Авіва після ракетного удару

Кілька іноземних авіакомпаній вирішили призупинити рейси в аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві, який зазнав ракетного удару, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Зокрема, Lufthansa і Air Europa скасували заплановані на неділю рейси.

Wizz Air скасувала всі рейси до Ізраїлю на найближчі 48 годин.

Кілька рейсів скасували і Air France, Air Canada, Nippon Airways, British Airways, United Airlines та інші компанії.

Раніше в неділю запущена єменськими заколотницями-хуситами ракета вибухнула на території аеропорту Тель-Авіва, троє людей дістали поранення. Аеропорт припиняв роботу, проте за годину відновив приймання і відправлення літаків.

Теги: #тель_авiв #авіакомпанії

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